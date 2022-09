Con Meloni premier sarà il governo dei migliori, dice Guido Crosetto (Di martedì 27 settembre 2022) «Se qualcuno pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. Il governo Meloni dovrebbe essere costruito scegliendo le migliori energie italiane». Nell’intervista che rilascia al Messaggero, il consigliere di Giorgia Meloni e co-fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto spiega come sarà il primo esecutivo di destra della storia della Repubblica. «Ogni partito dovrebbe caricarsi la responsabilità di indicare le migliori persone che ha per ciascun dicastero. Poi si pescherà in quelle rose di nomi che potranno essere politici o tecnici». Il primo imminente impegno è la legge di bilancio, per questo chiede al premier Mario Draghi di collaborare ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) «Se qualcuno pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. Ildovrebbe essere costruito scegliendo leenergie italiane». Nell’intervista che rilascia al Messaggero, il consigliere di Giorgiae co-fondatore di Fratelli d’Italiaspiega comeil primo esecutivo di destra della storia della Repubblica. «Ogni partito dovrebbe caricarsi la responsabilità di indicare lepersone che ha per ciascun dicastero. Poi si pescherà in quelle rose di nomi che potranno essere politici o tecnici». Il primo imminente impegno è la legge di bilancio, per questo chiede alMario Draghi di collaborare ...

