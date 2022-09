Con Meloni fine dell’impero radical-chic. Spadroneggiano a Saxa Rubra (Di martedì 27 settembre 2022) I salotti radical–chic sono letteralmente impazziti dopo la vittoria, peraltro annunciata, di Giorgia Meloni. Intendiamoci, il fenomeno si sta manifestando a livello mondiale ma ovviamente in Italia ha il suo fulcro. La cricca che da anni è al potere mediatico non sa più che pesci prendere perché sono orfani del Partito democratico in primis e poi anche di altri padrini... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 settembre 2022) I salottisono letteralmente impazziti dopo la vittoria, peraltro annunciata, di Giorgia. Intendiamoci, il fenomeno si sta manifestando a livello mondiale ma ovviamente in Italia ha il suo fulcro. La cricca che da anni è al potere mediatico non sa più che pesci prendere perché sono orfani del Partito democratico in primis e poi anche di altri padrini... Segui su affaritaliani.it

tancredipalmeri : Clamoroso momento pescato da @zdizoro: due cose su tutte: Berlusconi come Bernie Lomax in Weekend Con il Morto;… - GiovaQuez : Orban ha inviato una lettera a Meloni, Salvini e Berlusconi: 'Attendo con ansia la nostra futura collaborazione per… - rubio_chef : E #Meloni fu. Ora chi non scenderà in piazza ad ogni scorreggia fascista, non si batterà fuori dai social per i nos… - giorgiaseru : RT @DomaniGiornale: #Meloni, una donna premier contro le donne? Molti, dopo la campagna elettorale, non avvertono nella vittoria della le… - maurizio_sole : @berlusconi La #Lega ha i suoi problemi, originati dall’ondivago #capitone, #ForzaItalia è ridotta al lumicino con… -