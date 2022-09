Compleanno Francesco Totti, ‘l’unico uomo della mia vita’: gli auguri dall’unica bionda del suo cuore. Chi gli ha fatto questa dedica (Di martedì 27 settembre 2022) Francesco Totti, nel bel mezzo della separazione da Ilary Blasi, trova il tempo per festeggiare il suo Compleanno con gli affetti più cari. LEGGI ANCHE : — Cassano, il litigio con Totti dopo la puntata di C’è posta per te: solo ora esce fuori questo retroscena Così, sul suo profilo Instagram ufficiale, appare una stories con un selfie e una dedica speciale a lui riservata: “auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. Le parole sono di Chanel Totti, l’unica bionda a fare braccia nel cuore dell’ex calciatore. Francesco Totti festeggia il Compleanno, gli auguri che mancano all’appello Proprio in questo momento ... Leggi su funweek (Di martedì 27 settembre 2022), nel bel mezzoseparazione da Ilary Blasi, trova il tempo per festeggiare il suocon gli affetti più cari. LEGGI ANCHE : — Cassano, il litigio condopo la puntata di C’è posta per te: solo ora esce fuori questo retroscena Così, sul suo profilo Instagram ufficiale, appare una stories con un selfie e una dedica speciale a lui riservata: “all’unicomia vita, ti amo tantissimo”. Le parole sono di Chanel, l’unicaa fare braccia neldell’ex calciatore.festeggia il, gliche mancano all’appello Proprio in questo momento ...

