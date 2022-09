Como | Cutrone | «Fabregas | la sua presenza pesa molto»

TUTTOB1 : Como, Cutrone: 'Qui c'è un progetto importante, non dobbiamo temere nessuno. Fabregas? Grande campione, la sua pres… - sportface2016 : #Como, #Cutrone elogia #Fabregas: 'La sua presenza pesa molto, è una persona che ti aiuta' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Como, Cutrone: “Un onore essere qui, B tosta. Favorite? Se restiamo concentrati…” - Mediagol : Como, Cutrone: “Un onore essere qui, B tosta. Favorite? Se restiamo concentrati…” - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Cutrone a @Gazzetta_it: “Il mio cuore è anche al @acmilan. Innamorato di #Higuain” - #ACMilan #Milan #SempreMilan http… -

Commenta per primo Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante delPatrickha parlato anche del rapporto con Fabregas: 'Oltre a essere un grande campione in campo, è un ragazzo che aiuta e dà consigli, soprattutto ai giovani'.L'attaccante del, Patrick, nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha elogiato il più blasonato compagno di squadra Cesc Fabregas : 'La sua presenza pesa molto dentro e fuori dal ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Como, l'attaccante Patrick Cutrone Cutrone elogia il compagno di squadra Cesc Fabregas: "La sua presenza pesa molto, è una persona che ti aiuta" ...