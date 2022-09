Commisso all’attacco | “Vlahovic non è stato onesto | ma lo riprenderei come l’Inter con Lukaku”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 27 settembre 2022) Rocconon è mai banale, il presidente della Fiorentina è riuscito a riportare il club viola ad alti livelli. L’inizio di stagione èdai due volti, la squadra è comunque molto competitiva per posizionarsi nelle zone alte della classifica. Il numero uno viola ha fornito interessanti indicazioni tra passato, presente e futuro, intervida Sportitalia. “Se venderò la Fiorentina dopo la fine dei lavori del Viola Park? No. Ho l’intenzione di tenerla e aiutarla a fare sempre meglio, l’anno scorso siamo arrivati settimi ora vogliamo crescere ancora”. “Juventus, Milan, Inter hanno perso centinaia di milioni in questi anni, io non faccioloro, ho fatto un utile di 16 milioni e non faccio buchi in bilancio. Con la cessione per 75 milioni diho preso Ikoné, Cabral, Dodo, Gollini, ...