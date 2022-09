Come sarà il governo di Giorgia Meloni secondo i giornali italiani (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Il trionfo di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche, la delusione nel Pd e nella Lega e il lavoro di Giorgia Meloni per costruire il governo. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola. Corriere Della Sera Letta lascia la guida del Pd. "Resto fino al congresso". Meloni lavora al governo: serietà, nessun compromesso. Salvini: "Paghiamo il sostegno a Draghi ma rifarei tutto". Bossi per ora è fuori. Intervista a Berlusconi: "Abbiamo una golden share sul rischio populismo". Conte affonda sul Pd ma lascia la porta aperta. Calenda insiste: "Noi Terzo polo. Il Pd? Finirà nelle braccia dei 5 Stelle". Parla Renzi: vigileremo con un'opposizione durissima. Ma sarà più civile di quella fatta a noi. Borse, la reazione dei mercati. Milano in ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Il trionfo di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche, la delusione nel Pd e nella Lega e il lavoro diper costruire il. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola. Corriere Della Sera Letta lascia la guida del Pd. "Resto fino al congresso".lavora al: serietà, nessun compromesso. Salvini: "Paghiamo il sostegno a Draghi ma rifarei tutto". Bossi per ora è fuori. Intervista a Berlusconi: "Abbiamo una golden share sul rischio populismo". Conte affonda sul Pd ma lascia la porta aperta. Calenda insiste: "Noi Terzo polo. Il Pd? Finirà nelle braccia dei 5 Stelle". Parla Renzi: vigileremo con un'opposizione durissima. Mapiù civile di quella fatta a noi. Borse, la reazione dei mercati. Milano in ...

marciatiburi : Provo una profonda tristezza nel vedere che l'Italia è riuscita a cadere nel paradosso della democrazia ed eleggere… - borghi_claudio : Quando sarà ufficiale l'assegnazione dei seggi proporzionali verrà detta. Nel frattempo vi ho insegnato come fare i conti no? ?? - borghi_claudio : Noi come partito siamo andati come vedete. Ci sarà modo di analizzare il come e il perché. Il centrodestra vince, g… - GregorioSamueli : @ontherailaway @Livorismo Sì, ne sono consapevole. Infatti a rigor di logica, se vivi altrove dovresti cambiare res… - acm1899m : RT @capuanogio: ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona, per lui… -