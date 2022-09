Come sarà composto il nuovo Parlamento (Di martedì 27 settembre 2022) In totale, il centrodestra ha eletto 115 senatori e senatrici e 237 deputati e deputate, il centrosinistra rispettivamente 85 e 44, il Movimento 5 stelle 28 e 52, mentre Azione e Italia Viva 9 e 21. Leggi su wired (Di martedì 27 settembre 2022) In totale, il centrodestra ha eletto 115 senatori e senatrici e 237 deputati e deputate, il centrosinistra rispettivamente 85 e 44, il Movimento 5 stelle 28 e 52, mentre Azione e Italia Viva 9 e 21.

marciatiburi : Provo una profonda tristezza nel vedere che l'Italia è riuscita a cadere nel paradosso della democrazia ed eleggere… - borghi_claudio : Quando sarà ufficiale l'assegnazione dei seggi proporzionali verrà detta. Nel frattempo vi ho insegnato come fare i conti no? ?? - borghi_claudio : Noi come partito siamo andati come vedete. Ci sarà modo di analizzare il come e il perché. Il centrodestra vince, g… - C4NYONM00NX : molto probabilmente ci sarà una gita di una settimana in inghilterra con la scuola st’anno, non so come fare per an… - madforfree : Incontro Biden-Scholz alla Casa Bianca, 7 febbraio 2022: -Biden: “Se La Russia invade l’Ucraina, non ci sarà piu… -