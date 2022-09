Come nei film la Nasa cambia rotta a un asteroide: colpito Dimorphos con un veicolo spaziale (video) (Di martedì 27 settembre 2022) Per la prima volta nella storia dell’umanità un asteroide, Dimorphos, (“gemello” in greco), una lunetta di 780 metri di diametro, che orbita attorno all’asteroide Didymos, vicino alla Terra, è stato deviato dalla sua traiettoria naturale attraverso il lancio intenzionale, contro la sua superficie, di un veicolo spaziale, in questo caso della Nasa, che era stato progettato proprio a questo scopo. https://youtube.com/clip/UgkxKFfJyAtJrh1xj-zawxwcFmwHzmTBdoSM La missione spaziale – il primo test di difesa planetaria dell’umanità nella catastrofica prospettiva che un asteroide sia in rotta di collisione contro la Terra – è stata soprannominata DART, un acronimo che sta per Double Asteroid Redirection Test, ed è stata lanciata 10 mesi fa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Per la prima volta nella storia dell’umanità un, (“gemello” in greco), una lunetta di 780 metri di diametro, che orbita attorno all’Didymos, vicino alla Terra, è stato deviato dalla sua traiettoria naturale attraverso il lancio intenzionale, contro la sua superficie, di un, in questo caso della, che era stato progettato proprio a questo scopo. https://youtube.com/clip/UgkxKFfJyAtJrh1xj-zawxwcFmwHzmTBdoSM La missione– il primo test di difesa planetaria dell’umanità nella catastrofica prospettiva che unsia indi collisione contro la Terra – è stata soprannominata DART, un acronimo che sta per Double Asteroid Redirection Test, ed è stata lanciata 10 mesi fa ...

