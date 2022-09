Come i brand del lusso si prendono le città (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla metà degli anni ottanta aziende e grandi marchi della moda investono nel restauro dei beni culturali per ottenere un ritorno d’immagine. Oggi il confine tra la tutela e la sottrazione dello spazio pubblico è sempre più sfocato. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla metà degli anni ottanta aziende e grandi marchi della moda investono nel restauro dei beni culturali per ottenere un ritorno d’immagine. Oggi il confine tra la tutela e la sottrazione dello spazio pubblico è sempre più sfocato. Leggi

adaaaaamx : Il diretto del brand Valentino che posta la foto di Yoongi in aeroporto, lo inizia a seguire su Instagram se quest… - Trilly38635851 : RT @cammellieri: L' evento parigino si inserisce nel desiderio di confermare lo stile internazionale del brand Calzedonia nel mondo del leg… - CyberSecHub0 : RT @RManagement360: Gli attacchi che puntano a danneggiare la reputazione dei marchi vanno prevenuti con sistemi di monitoraggio avanzato d… - gingiabrv : una mia amica ha appena firmato un contratto di lavoro come truccatrice ufficiale per le campagne pubblicitarie di… - AlenaVachkova : RT @cammellieri: L' evento parigino si inserisce nel desiderio di confermare lo stile internazionale del brand Calzedonia nel mondo del leg… -