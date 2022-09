Come e quando si insedierà il nuovo Parlamento (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Archiviate le urne, è già partito il countdown per la prima seduta del nuovo Parlamento. Mancano 17 giorni all'insediamento ufficiale del nuovo Senato e della nuova Camera dei deputati. L'appuntamento è fissato per il 13 ottobre, ma già dal 10 deputati e senatori, soprattutto quelli eletti per la prima volta, varcheranno i portoni dei due palazzi per l'adempimento delle incombenze burocratiche (dalla foto per il tesserino parlamentare all'assegnazione dell'account personale e della mail). Sarà un primo 'giorno di scuola' segnato da una novità assoluta: ad occupare gli scranni dei due emicicli ci saranno 345 deputati e senatori in meno, conseguenza della riforma costituzionale targata M5s che ha tagliato il numero degli eletti: da 630 a 400 a Montecitorio, da 315 a 200 a palazzo Madama. Un 'vuoto' che sarà reso plasticamente ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - Archiviate le urne, è già partito il countdown per la prima seduta del. Mancano 17 giorni all'insediamento ufficiale delSenato e della nuova Camera dei deputati. L'appuntamento è fissato per il 13 ottobre, ma già dal 10 deputati e senatori, soprattutto quelli eletti per la prima volta, varcheranno i portoni dei due palazzi per l'adempimento delle incombenze burocratiche (dalla foto per il tesserino parlamentare all'assegnazione dell'account personale e della mail). Sarà un primo 'giorno di scuola' segnato da una novità assoluta: ad occupare gli scranni dei due emicicli ci saranno 345 deputati e senatori in meno, conseguenza della riforma costituzionale targata M5s che ha tagliato il numero degli eletti: da 630 a 400 a Montecitorio, da 315 a 200 a palazzo Madama. Un 'vuoto' che sarà reso plasticamente ...

