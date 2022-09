Come cambiare jack spinotto cavo antenna tv (Di martedì 27 settembre 2022) Hai un problema d’immagine e video della tv ? Magari non riesci a vedere i canali Come si deve ? Hai provato a cambiare il jack dell’antenna prima di salire sul tetto o chiamare l’antenista ? Allora, ecco, , facilmente e velocemente. Come fare per cambiare lo spinotto jack del antenna ? Materiale occorrente: Giravite a stella o fisso (piccolo a seconda dei casi) Pinza spinotto Forbice Nastro isolante ( Opzionale ) Esistono vari tipi si spinotto controllare quello che ti serve, anche a seconda dello spazio,molto probabilmente dovrai utilizzare lo spinotto maschio. Ma sarà lo stesso procedimento ... Leggi su decogiardino (Di martedì 27 settembre 2022) Hai un problema d’immagine e video della tv ? Magari non riesci a vedere i canalisi deve ? Hai provato aildell’prima di salire sul tetto o chiamare l’antenista ? Allora, ecco, , facilmente e velocemente.fare perlodel? Materiale occorrente: Giravite a stella o fisso (piccolo a seconda dei casi) PinzaForbice Nastro isolante ( Opzionale ) Esistono vari tipi sicontrollare quello che ti serve, anche a seconda dello spazio,molto probabilmente dovrai utilizzare lomaschio. Ma sarà lo stesso procedimento ...

