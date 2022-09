Colpo di teatro Balotelli: ribaltone inatteso, cambia squadra a gennaio (Di martedì 27 settembre 2022) A poche settimane dal trasferimento in Svizzera Mario Balotelli è nuovamente al centro di numerose voci di calciomercato: cosa succederà? L’estate appena passata ha visto tornare d’attualità il nome di Mario Balotelli. Il bad boy del calcio italiano è stato al centro di numerose voci di calciomercato dopo essere rinato in Turchia con la maglia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 settembre 2022) A poche settimane dal trasferimento in Svizzera Marioè nuovamente al centro di numerose voci di calciomercato: cosa succederà? L’estate appena passata ha visto tornare d’attualità il nome di Mario. Il bad boy del calcio italiano è stato al centro di numerose voci di calciomercato dopo essere rinato in Turchia con la maglia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SManchester2003 : @tursaiwin @capuanogio 70 non sono mai arrivati, pure 50 coi bonus andava accettata, ma occhio di lince ha voluto f… - mvcalcio : @GuidoDeMartini Mi preoccupa solo una cosa: #Speranza non ha ancora la possibilità di rinnovare con il colpo di teatro finale? - Todisco64 : L’unica via di uscita per il dittatore Putin è truccare il referendum ma al contrario cioè facendo vincere i no all… - racontava_l_ora : @mara_carfagna dieci percento da situazione dove sembrasse fosse stato partito da zero tipo vegono dalla luna color… - monicafatina : @GrandeFratello Esagerata Elenoire! Sta facendo un grosso teatro,su delle fantasie che 'lei'aveva su Luca,lei gli h… -