Colonnine per elettriche - Costi insostenibili, anche Verona dice stop alla ricarica gratis (Di martedì 27 settembre 2022) L'incremento dei Costi dell'energia si fa sentire anche in quei Comuni che avevano scelto la strada della ricarica gratuita per le auto elettriche in modo da favorirne la diffusione. A rinunciare a questa strategia era già stata Rivolta d'Adda, località in provincia di Cremona, a fronte di una spesa diventata insostenibile (oltre 40 mila euro annui) e dell'utilizzo delle Colonnine da parte di una quota significativa (oltre la metà) di utenti residenti altrove. Si cambia. Ora è la volta di Verona, dove l'utility Agsm, fusasi dal gennaio 2021 con un'altra società del settore, la AIM, pur impegnata nella promozione della mobilità a batterie, ha deciso di rendere onerosa la ricarica nelle Colonnine della città (in tutto, poco più di una cinquantina). ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 settembre 2022) L'incremento deidell'energia si fa sentirein quei Comuni che avevano scelto la strada dellagratuita per le autoin modo da favorirne la diffusione. A rinunciare a questa strategia era già stata Rivolta d'Adda, località in provincia di Cremona, a fronte di una spesa diventata insostenibile (oltre 40 mila euro annui) e dell'utilizzo delleda parte di una quota significativa (oltre la metà) di utenti residenti altrove. Si cambia. Ora è la volta di, dove l'utility Agsm, fusasi dal gennaio 2021 con un'altra società del settore, la AIM, pur impegnata nella promozione della mobilità a batterie, ha deciso di rendere onerosa lanelledella città (in tutto, poco più di una cinquantina). ...

