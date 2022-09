(Di martedì 27 settembre 2022) Una ricerca di Sanofi e SWG sulla percezione delle malattie cardiovascolari, invisibile eto. Ilè oggi tra i principali responsabili delle oltre 18,6 milioni di vittime per patologie cardiovascolari nel mondo, che in Italia rappresentano il 34,8% dei decessi totali. Ma queste malattie sono ancorate, con meno di un italiano su due che riesce a distinguere il‘buono’ da quello ‘cattivo’. A scattare l’allarmante fotografia è l’indagine SWG per Sanofi presentata oggi a Milano in occasione dell’incontro “La prevenzione che sta a cuore. Malattie cardiovascolari enei pazienti ad alto rischio: agire prima, in modo intensivo e efficace, per ridurre la mortalità”. Oltre il 40% degli intervistati...

direpuntoit : L'indagine di @swg_research per @SanofiIT fotografa una situazione allarmante. - CorriereQ : Colesterolo killer silenzioso: il 40% italiani lo sottovaluta -

L'indagine di SWG per Sanofi fotografa una situazione allarmante: 'Siamo nel 2022, ma la conoscenza delle malattie cardiovascolari in Italia non è brillante, ...Evidenze scientifiche dimostrano come ilLDL sia causa delle patologie cardiovascolari, non un fattore di rischio, e come la sua riduzione rappresenti uno degli obiettivi principali per ...Silenzioso, invisibile e sottovalutato. Il colesterolo è oggi tra i principali responsabili delle oltre 18,6 milioni di vittime per patologie cardiovascolari nel mondo, che in Italia rappresentano il ...L'indagine di SWG per Sanofi fotografa una situazione allarmante: "Siamo nel 2022, ma la conoscenza delle malattie cardiovascolari in Italia non è brillante, anzi" ...