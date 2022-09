Coinvolgere i ragazzi delle scuola? Le corporate scelgono Giffoni Innovation Hub e Civicamente (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – Formazione, progetti didattici innovativi, orientamento, e-learning, PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento), progetti di sensibilizzazione e divulgazione su tematiche valoriali. Le corporate che sono interessate a raggiungere l’immensa platea dei ragazzi nelle scuole, da oggi hanno una nuova grande possibilità grazie alla neonata partnership tra Giffoni Innovation Hub e Civicamente. Educazione digitale è la piattaforma di Civicamente pensata per diffondere nelle scuole le giuste conoscenze, per sviluppare e condividere format educativi su input delle aziende partner utilizzando strumenti multimediali interattivi e coinvolgendo docenti ed istituti scolastici con azioni di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiValle Piana (Sa) – Formazione, progetti didattici innovativi, orientamento, e-learning, PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento), progetti di sensibilizzazione e divulgazione su tematiche valoriali. Leche sono interessate a raggiungere l’immensa platea deinelle scuole, da oggi hanno una nuova grande possibilità grazie alla neonata partnership traHub e. Educazione digitale è la piattaforma dipensata per diffondere nelle scuole le giuste conoscenze, per sviluppare e condividere format educativi su inputaziende partner utilizzando strumenti multimediali interattivi e coinvolgendo docenti ed istituti scolastici con azioni di ...

nunfacititarzan : non lo so ragazzi,sto realizzano mel0ni premier e mi viene da piangere sono triste,non riesco a non farmi coinvolgere - a_faciukka : @ToninoFil @GiuseppeConteIT Veda in classe di mia figlia c'erano molti ragazzi con diversi problemi di apprendiment… - MissioFest : Il Festival è anche… #laboratori, cioé la possibilità di mettersi in gioco in prima persona. Sono la proposta più c… - millennials92 : @SasatoreS Anche secondo me è un grandissimo sbaglio questo! Loro potrebbero condividere ( la produzione) benissimo… - _RP10_ : @Reggina_1914 Ragazzi, ho girato in una marea di stadi in Italia ed Europa… siamo una tifoseria CALDA, pertanto LO… -