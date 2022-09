Classe Meteor | a Santa Marinella il Trofeo d’Amelio va ad Andrea Piazza

(Di martedì 27 settembre 2022) Un fine settimana caratterizzato dal maltempo a, dove la flottaha gareggiato per il, valido per il circuito nazionale dideldel Timoniere, che vede al primo postoalla guida di Senza Intoppi, della flotta di Caldonazzo. Nonostante il meteo inclemente, caratterizzato da pioggia e vento forte, sono state disputate due prove in totale. Il podio delLe regate, organizzate dal Circolo Nautico Guglielmo Marconi (presieduto dall’Ammiraglio Francesco Lo Sardo, hanno visto la partecipazione di tredici imbarcazioni. Questo è un “segno che la flotta locale ha risposto molto ...

Il Nautilus

... Processore Snapdragon 680, Batteria da 5000 mAh, Design olografico ondulato, Nero (Black) ... Amazon][Efficienza energeticaG] 749.00 399.00 Compra ora - 47% Samsung TV UE43AU7175UXZT, ...... Processore Snapdragon 680, Batteria da 5000 mAh, Design olografico ondulato, Nero (Black) ... Amazon][Efficienza energeticaG] 749.00 399.00 Compra ora - 47% Samsung TV UE43AU7175UXZT, ... Conclusa l'XIª edizione: 'Demon X' si prende il Trofeo ChioggiaVela, A 'Bloody Mary' la Meteor al Crepuscolo Week end all’insegna del maltempo in tutta Italia, così si è presentata anche Santa Marinella alla flotta meteor lo scorso fine settimana in occasione del Trofeo d’Amelio, valido per il circuito nazio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...