'Clamoroso, il Chelsea vuole Monchi!' (Di martedì 27 settembre 2022) LONDRA - La rivoluzione in casa Chelsea continua e non si ferma a Graham Potter, che ha sostituito Tuchel . Il nuovo proprietario Todd Boehly, dopo la campagna estiva faraonica consegnata prima all'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 settembre 2022) LONDRA - La rivoluzione in casacontinua e non si ferma a Graham Potter, che ha sostituito Tuchel . Il nuovo proprietario Todd Boehly, dopo la campagna estiva faraonica consegnata prima all'...

sportli26181512 : 'Clamoroso, il #Chelsea vuole Monchi!': In Inghilterra mettono il nome del ds del Siviglia in cima alla lista di To… - ZonaBianconeri : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Juventus, clamoroso retroscena di mercato ??? No dei bianconeri ad un grande nome #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - LeBombeDiVlad : ?? #Juventus, clamoroso retroscena di mercato ??? No dei bianconeri ad un grande nome #LBDV #LeBombeDiVlad… - junews24com : Mercato Juve, clamoroso retroscena: «Rifiutato un big del Chelsea» - Alessio23139856 : RT @junews24com: Mercato Juve, clamoroso retroscena: «Rifiutato un big del Chelsea» - -