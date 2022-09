Leggi su ildemocratico

(Di martedì 27 settembre 2022) Come sappiamo oggi lesono sempre e costantemente alla ricerca di. Ma ce n’è uno che eroga addiritturaper lee non ha nemmeno la soglia. ANSACome sappiamo i rincari oggi sono fortissimi. Non soltanto sul frontebollette ma anche su quello del supermercato. Infatti tanto le bollette che il supermercato stanno aumentando davvero i loro costi e mettono in difficoltà le. Uninnovativo Quindi gli aiuti sociali non bastano mai ed undache non richiede neanche il requisito dell’chiaramente può essere veramente prezioso. PixabayQuestoper laè cumulabile ...