Citroën | svelato il nuovo logo E’ il decimo in 103 anni di storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) Dieci volte. La casa francese ha presentato ildella sua, lunga ben 103, e con esso la nuova identità di marca. Che insieme rappresentano la tensione verso un futuro fatto di high-tech, elettrificazione e servizi di mobilità, sintetizzato anche dall’inedita firma istituzionale “Nothing moves us like”. Come spiega Vincent Cobée, amministratore delegato di: “Perè giunto il momento di adottare unlook più moderno e contemporaneo. La nostra nuova identità rappresenta il progresso: trasportando i nostri clienti sia fisicamente, in veicoli all’avanguardia, sia emotivamente, assicurando che la loro intera esperienza – in particolare la transizione all’elettrico – sia più ...