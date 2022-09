Cirinnà (Pd): “Ha perso il partito, Letta mai sentito e mai lo risentirò” (Di martedì 27 settembre 2022) “Non mi offendo. Sono dispiaciuta perché il mio partito ha deciso che poteva fare a meno di me, non mi sento sconfitta però, personalmente ho avuto un buon risultato, ha perso il partito non io. Ho accettato per non farmi dare della codarda e per morire in battaglia”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex senatrice Pd Monica Cirinnà, che oggi è stata intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Ho accettato di candidarmi per non farmi dare della codarda e per ‘morire in battaglia’, ci sono state tante vendette nel compilare le liste”. Il segretario Enrico Letta l’ha chiamata durante questa campagna elettorale? “Letta? Non l’ho mai sentito e mai lo risentirò – ha detto Cirinnà a Un Giorno da Pecora ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) “Non mi offendo. Sono dispiaciuta perché il mioha deciso che poteva fare a meno di me, non mi sento sconfitta però,nalmente ho avuto un buon risultato, hailnon io. Ho accettato per non farmi dare della codarda e per morire in battaglia”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex senatrice Pd Monica, che oggi è stata intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Ho accettato di candidarmi per non farmi dare della codarda e per ‘morire in battaglia’, ci sono state tante vendette nel compilare le liste”. Il segretario Enricol’ha chiamata durante questa campagna elettorale? “? Non l’ho maie mai lo– ha dettoa Un Giorno da Pecora ...

