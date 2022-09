Cinema | autismo e territorio venerdì 30 settembre nella Sala Lizzani a Fondi

(Di martedì 27 settembre 2022)– L’Associazione di Volontariato Al di là dell’Odv, in collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio Odv e l’associazione culturale Not equal e il patrocinio del Comune die dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di, promuove l’evento “” che conta due distinti appuntamenti: 10:00-13:30 una tappa dell’As Film Festival On The Road, attraverso una rassegnatografica di cortometraggi, destinata alle scuole secondarie di secondo grado; 15:30-18:30 un incontro culturale, dal titolo “: tra rappresentazione sociale e realtà immaginaria”, con il Filosofo Enrico Valtellina, destinato a genitori, familiari, professionisti e figure ...

LatinaCorriere : Fondi, cinema e autismo contro barriere e pregiudizio - - Fondinotizienet : L’Associazione di Volontariato Al di là dell’Autismo ODV, in collaborazione con il Gruppo Asperger... - GazzettinoGolfo : - Cinema, #Autismo e territorio: venerdì 30 settembre nella Sala Lizzani di Fondi - - Lunanotizie : ?? A Fondi Cinema, autismo e territorio nella Sala Lizzani ?? Leggi qui - infotemporeale : Fondi / “Cinema, autismo e territorio”, l’iniziativa pensata per promuovere l’inclusione sociale -

h24 notizie

Temple Grandin - Una donna straordinaria, ore 21:00 su SkyDrama Toccante e pluripremiato biopic HBO con Claire Danes. Affetta da, Temple Grandin trascorre un'infanzia difficile ma, ...Affetta da, Temple Grandin trascorre un'infanzia difficile ma, grazie alla sua tenacia, diventera' una brillante scienziata. (SKYDRAMA HD ore 21.00/canale 308) Un fidanzato per mia ... Cinema, autismo e territorio venerdì 30 settembre nella Sala Lizzani di Fondi - h24 notizie - portale indipendente di news dalla provincia L’Associazione di Volontariato Al di là dell’Autismo ODV, in collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio ODV e l'associazione culturale Not equal e il ...FONDI – L’Associazione di Volontariato Al di là dell’Autismo ODV, in collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio ODV e l’associazione culturale Not equal e il patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ent ...