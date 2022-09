Cina, la Banca Mondiale taglia le stime di crescita: Pil 2022 solo +2,8% (Di martedì 27 settembre 2022) La Banca Mondiale taglia le stime di crescita della Cina. Il Pil cinese è previsto crescere quest’anno del 2,8%, meno dell’8,1% del 2021 e del 4-5% stimato in aprile. Per... Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 settembre 2022) Laledidella. Il Pil cinese è previsto crescere quest’anno del 2,8%, meno dell’8,1% del 2021 e del 4-5% stimato in aprile. Per...

