Ciclismo | Marta Cavalli tornerà in gara al Giro dell’Emilia dopo la bruttissima caduta al Tour

Leggi su oasport

(Di martedì 27 settembre 2022) Finalmente il peggio è passato. Anche se è stata costretta a seguire il Mondiale di Wollongong dalla TV, il finale di stagione porta un sorriso a: il fenomeno delazzurro al femminile potrà tornare finalmente inlanella seconda tappa delde France. L’atleta della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope riattaccherà il dorsale sulla schiena sabato al. Le dichiarazioni dell’azzurra a Tuttobiciweb: “Sto abbastanza bene. Moralmente sono piuttosto contenta di aver ricevuto il via libera per rientrare in gruppo, fisicamente non posso dire di aver ritrovato il colpo di pedale giusto perchè per i problemi conseguenti il forte colpo di frusta subito non sono ...