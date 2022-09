Cia Puglia richiede risorse e forza al ministero dell’agricoltura del futuro Governo (Di martedì 27 settembre 2022) Bari. «Congratulazioni a senatori e deputati pugliesi eletti al Parlamento. CIA Agricoltori Italiani di Puglia augura loro un buon lavoro. Mai come in questo momento storico è necessario che tutti gli eletti abbiano piena e lucida consapevolezza dell’impegno che li aspetta». È Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, a complimentarsi con tutti gli eletti pugliesi pronti a far parte del rinnovato Parlamento Italiano. «Come sempre, CIA non farà mancare il proprio apporto costruttivo e la sua fattiva collaborazione agli organi istituzionali del Paese e ai sui rappresentanti, nell’interesse di un mondo agricolo che è la spina dorsale della nostra Puglia e dell’intera Italia». «Adesso, ci aspettiamo che si arrivi presto alla composizione del nuovo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 settembre 2022) Bari. «Congratulazioni a senatori e deputati pugliesi eletti al Parlamento. CIA Agricoltori Italiani diaugura loro un buon lavoro. Mai come in questo momento storico è necessario che tutti gli eletti abbiano piena e lucida consapevolezza dell’impegno che li aspetta». È Gennaro Sicolo, presidente di CIAe vicepresidente nazionale dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, a complimentarsi con tutti gli eletti pugliesi pronti a far parte del rinnovato Parlamento Italiano. «Come sempre, CIA non farà mancare il proprio apporto costruttivo e la sua fattiva collaborazione agli organi istituzionali del Paese e ai sui rappresentanti, nell’interesse di un mondo agricolo che è la spina dorsale della nostrae dell’intera Italia». «Adesso, ci aspettiamo che si arrivi presto alla composizione del nuovo ...

lillidamicis : “Congratulazioni a senatori e deputati pugliesi eletti al Parlamento. CIA Agricoltori Italiani di Puglia augura lor… - Agricolae1 : #Sicolo (@CiaPuglia), “Subito il Governo, risorse e forza al Ministero dell’Agricoltura @Mipaaf_” - CiaPuglia : RT @AldoMassa5: Sicolo (CIA), “Piano Marshall per l’agricoltura, su comparto gli effetti di una guerra” - - lillidamicis : Bari. Un “Piano Marshall” per l’agricoltura italiana – e quella pugliese – nei primi 100 giorni del prossimo govern… - AldoMassa5 : Sicolo (CIA), “Piano Marshall per l’agricoltura, su comparto gli effetti di una guerra” - -