' Ci sarà' | sospiro di sollievo | il Milan ritrova il suo perno

Pianeta Milan

Ma in tutto questo marasma, Pioli può tirare undi sollievo. L'allenatore del Milan potrà contare quasi certamente sul recupero di Sandro Tonali , uno dei perni del centrocampo ormai da tempo.Stabilità. Basta la parola per far tirare undi sollievo al mondo produttivo ed economico vicentino e far intravedere una prospettiva di ... " L'inverno nondei più semplici , c'è una l egge ... Tonali, sospiro di sollievo Milan: Sandro ci sarà contro l’Empoli / News