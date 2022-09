Chiara Ferragni, il pranzo è servito, ma…è nuda | L’ultima provocazione dell’influencer fa discutere il web (Di martedì 27 settembre 2022) Chiara Ferragni non è nuova alle provocazioni, ma questa volta ha osato un po’ troppo. Lo scatto completamente nuda fa discutere. È diventata ormai da tempo paladina delle battaglie sociali. Chiara si è spesa, insieme a suo marito Fedez, per portare avanti cause che le stanno molto a cuore. Uno tra i suoi più importanti obiettivi è quello riguardante l’emancipazione totale della donna. La sua libertà deve essere completa e, molto spesso, Chiara ha messo la faccia su situazioni che sono andate ad interessare anche la politica. Chiara Ferragni (fonte web)Le sue continue battaglie per cause sociali Si è battuta per i diritti delle donne sull’aborto e sulla libertà di potersi mostrare come si vuole in pubblico senza per questo diventare ... Leggi su topicnews (Di martedì 27 settembre 2022)non è nuova alle provocazioni, ma questa volta ha osato un po’ troppo. Lo scatto completamentefa. È diventata ormai da tempo paladina delle battaglie sociali.si è spesa, insieme a suo marito Fedez, per portare avanti cause che le stanno molto a cuore. Uno tra i suoi più importanti obiettivi è quello riguardante l’emancipazione totale della donna. La sua libertà deve essere completa e, molto spesso,ha messo la faccia su situazioni che sono andate ad interessare anche la politica.(fonte web)Le sue continue battaglie per cause sociali Si è battuta per i diritti delle donne sull’aborto e sulla libertà di potersi mostrare come si vuole in pubblico senza per questo diventare ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Chiara Ferragni 'andate a votare', Gassmann cita Pertini #ANSA - NSorpreso : RT @s_dellovest: Noi proviamo sempre a dialogare, ma a volte dimentichiamo che stiamo parlando con gente la cui massima conoscenza politica… - BearziCinzia66 : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… - lovtwicesny : RT @kun_once2129: Grazia Italia - mariafiorejaky : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… -