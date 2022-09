Chiamata per fare i volontari a Suns Europe (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo un’entusiasmante edizione estiva, Suns Europe cerca volontari per le giornate autunnali del festival, in programma a Udine il 25 e 26 novembre 2022. Sarà una due-giorni elettrizzante a stretto contatto con il talento, il pluralismo linguistico e la creatività. Un’occasione per vivere nuove esperienze, ma anche per conoscere persone, culture, e perché no, farsi degli amici! Un’opportunità quindi particolarmente indicata per i più giovani, purché maggiorenni. Per entrare nel “mondo” di Suns Europe, il principale Festival Europeo delle arti nelle lingue minorizzate – organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, del Comune di ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo un’entusiasmante edizione estiva,cercaper le giornate autunnali del festival, in programma a Udine il 25 e 26 novembre 2022. Sarà una due-giorni elettrizzante a stretto contatto con il talento, il pluralismo linguistico e la creatività. Un’occasione per vivere nuove esperienze, ma anche per conoscere persone, culture, e perché no, farsi degli amici! Un’opportunità quindi particolarmente indicata per i più giovani, purché maggiorenni. Per entrare nel “mondo” di, il principale Festivalo delle arti nelle lingue minorizzate – organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, del Comune di ...

