Chi sono i maggiori azionisti della Juventus? Oscuri ma molto potenti (Di martedì 27 settembre 2022) La Juventus è una società quotata in Borsa, dunque non le mancano di certo grandi nomi per quanto riguarda i suoi azionisti di maggioranza. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che entrare in borsa sia un grandissima azzardo per tutte le società, ma allo stesso tempo può dare l’occasione di avere grandi guadagni, con la Juventus che può beneficiare di grandi azionista al suo interno. Adobesono davvero poche le società italiane di calcio che hanno deciso di quotarsi in borsa, considerando come questo mezzo possa essere visto come una possibile miniera d’oro, ma allo stesso tempo anche un grandissimo azzardo. La Juventus però è una di quelle che ha sempre cercato di poter ottimizzare al massimo i suoi guadagni e soprattutto poter crescere sempre di più in modo tale da potersi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 settembre 2022) Laè una società quotata in Borsa, dunque non le mancano di certo grandi nomi per quanto riguarda i suoidi maggioranza. Non ciassolutamente dubbi sul fatto che entrare in borsa sia un grandissima azzardo per tutte le società, ma allo stesso tempo può dare l’occasione di avere grandi guadagni, con lache può beneficiare di grandi azionista al suo interno. Adobedavvero poche le società italiane di calcio che hanno deciso di quotarsi in borsa, considerando come questo mezzo possa essere visto come una possibile miniera d’oro, ma allo stesso tempo anche un grandissimo azzardo. Laperò è una di quelle che ha sempre cercato di poter ottimizzare al massimo i suoi guadagni e soprattutto poter crescere sempre di più in modo tale da potersi ...

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - borghi_claudio : Sono stato eletto Senatore della Repubblica per la Toscana. Dedico questa elezione ai militanti della Lega Toscana… - Link4Universe : Faccio presente a chi mi continua a mandare messaggi dicendomi di fare le valigie dopo le elezioni, che sono già a casa. Qui in Italia. - leorenas1 : @albabaldini1 @DrewLynn18 ahahah, basta vedere cosa tweetti e chi retwitti Sei vicina alla verità quanto io sono… - rossiscarlet : Non conosco questa tizia ma una cosa ormai purtroppo è sicura questi influenzer per avere quei follower in più pens… -