"Chi ha votato Meloni": la frase per cui Molinari viene dileggiato da mezza Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Maurizio Molinari insiste e non molla. Il direttore di Repubblica ha digerito male la vittoria del centrodestra alle elezioni e così dal salotto di Porta a Porta prosegue nella sua battaglia senza sosta contro la Meloni. Nel corso dell'ultima puntata, Molinari ha nuovamente ribadito che il voto espresso dagli Italiani è un voto di protesta. Insomma chi non vota Pd ha qualcosa per cui protestare, secondo Molinari. Ma i risultati del voto parlano chiaro: il centrodestra ha vinto e di fatto dovrà rassegnarsi. La sua campagna anti-Meloni a colpi di fango su repubblica non ha avuto alcuno effetto e così sui social viene massacrato proprio mentre parla (per l'ennesima volta) di "voto di protesta": "Una faccia da bronzo da fare paura, è ridicolo affermare che il voto è di protesta."

SusannaCeccardi : Il nord produttivo ha votato chi stava all'opposizione, bocciando completamente l'agenda Draghi. Torniamo a fare qu… - elenabonetti : Io e Davide abbiamo votato. Con gratitudine verso chi ha lottato perché vivessimo tutte e tutti in democrazia, quel… - matteosalvinimi : In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE! Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l… - FCesello : @repubblica Già con questo SIMBOLO avete TRADITO chi vi ha sostenuto e votato per anni. Dopo la LEGA NORD c'è stato… - Frances96776932 : @giu33liana @GassmanGassmann c’era chi era pacifista, per la transizione ecologica, per la giustizia sociale, appro… -