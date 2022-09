"Chi ha molestato sessualmente". Malta sospende il ct italiano Mangia: accuse infamanti (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sarebbe un'accusa di molestie sessuali dietro la sospensione, decisa dalla Federcalcio di Malta, di Devis Mangia dalla panchina della nazionale. A sostenerlo è il Times of Malta. La federazione aveva comunicato questa mattina la sospensione temporanea dell'allenatore lombardo "a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche". Mangia, si legge nella nota, "ha dato la sua piena disponibilità per l'accertamento dei fatti in questione". Nessun altro dettaglio da parte della federazione. In panchina, questa sera, in occasione dell'amichevole con Israele allo stadio Ta'Qali, a sedere sulla panchina dei maltesi sarà Davide Mazzotta. Secondo fonti citate da Times of Malta, la Federcalcio di La Valletta ha ricevuto domenica una segnalazione riguardante una "presunta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sarebbe un'accusa di molestie sessuali dietro la sospensione, decisa dalla Federcalcio di, di Devisdalla panchina della nazionale. A sostenerlo è il Times of. La federazione aveva comunicato questa mattina la sospensione temporanea dell'allenatore lombardo "a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche"., si legge nella nota, "ha dato la sua piena disponibilità per l'accertamento dei fatti in questione". Nessun altro dettaglio da parte della federazione. In panchina, questa sera, in occasione dell'amichevole con Israele allo stadio Ta'Qali, a sedere sulla panchina dei maltesi sarà Davide Mazzotta. Secondo fonti citate da Times of, la Federcalcio di La Valletta ha ricevuto domenica una segnalazione riguardante una "presunta ...

