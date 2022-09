Chi è il compagno di Giorgia Meloni: Andrea Giambruno, il “nemico in casa” della leader di Fratelli d’Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Potrebbe essere il primo “first gentleman” d’Italia se Giorgia Meloni sarà presidente del Consiglio: ma chi è il compagno della leader di Fratelli d’Italia? Si chiama Andrea Giambruno, ha 41 anni ed è un giornalista. Ora lavora a “Studio Aperto” e nella squadra di “TgCom24“. La sua carriera inizia però con Alfonso Signorini come da autore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 settembre 2022) Potrebbe essere il primo “first gentleman”sesarà presidente del Consiglio: ma chi è ildi? Si chiama, ha 41 anni ed è un giornalista. Ora lavora a “Studio Aperto” e nella squadra di “TgCom24“. La sua carriera inizia però con Alfonso Signorini come da autore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LucianoLuca7 : RT @LucianoLuca7: @giuno55 @HoaraBorselli Fino all'altro giorno il 'compagno' Poliziotto stava ad imbottigliare anche con gli Idranti, chi… - LucianoLuca7 : @giuno55 @HoaraBorselli Fino all'altro giorno il 'compagno' Poliziotto stava ad imbottigliare anche con gli Idranti, chi manifestava.. - sportli26181512 : Polonia, Lewandowski elogia l'obiettivo Milan Kiwior: 'Non sapevo chi fosse, poi l’ho visto giocare: è straordinari… - qaswerty1234 : @noventhau @universo_astro @ComVentotene Ah quindi una cosa fattuale è un'assurdità? Io non lo so chi l'ha fatto sa… - fabio97395544 : @rulajebreal Rula sei più bella che intelligente e obbiettiva ,se continui tolgo pure bella .chi è il tuo compagno… -