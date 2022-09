Chelsea, Kantè verso il recupero: punta il Milan (Di martedì 27 settembre 2022) N’Golo Kantè si avvicina al pieno recupero e punta il doppio impegno contro il Milan. Il Chelsea sta per ritrovare il centrocampista francese, tornato oggi ad allenarsi dopo quasi un mese e mezzo: il 14 agosto scorso contro il Tottenham aveva riportato un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare sei partite, comprese le due di Champions contro Dinamo Zagabria e Salisburgo. Potter dovrebbe averlo a disposizione contro i rossoneri: si gioca martedì 11 ottobre e martedì 25 ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) N’Golosi avvicina al pienoil doppio impegno contro il. Ilsta per ritrovare il centrocampista francese, tornato oggi ad allenarsi dopo quasi un mese e mezzo: il 14 agosto scorso contro il Tottenham aveva riportato un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare sei partite, comprese le due di Champions contro Dinamo Zagabria e Salisburgo. Potter dovrebbe averlo a disposizione contro i rossoneri: si gioca martedì 11 ottobre e martedì 25 ottobre. SportFace.

