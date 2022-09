Che fine ha fatto Elisabetta Canalis? Dopo la ‘mancata colazione’, il silenzio stampa è assordante (Di martedì 27 settembre 2022) L’assenza di Elisabetta Canalis comincia a preoccupare, ma le critiche non mancano. Ecco cosa le è successo. Nell’ultimo periodo la showgirl di origine sarda è tornata sotto i riflettori, con alcune critiche pesanti. La causa? Uno spot pubblicitario, ma non è tutto. Foto da @ElisabettaCanalisInfatti molte persone l’hanno criticata per il messaggio che viene evocato dalla stessa pubblicità dell’acqua. Ma scopriamo bene i dettagli. La critica rivolta ad Elisabetta Canalis La Canalis, che ha da poco compiuto 44 anni, è al centro della bufera a causa di una spot che la vede testimonial. Anche in passato è stata soggetta ad alcune critiche, soprattutto per la pubblicità La mia Liguria, visto che lei stessa non ha alcun legame con la regione, essendo nata e cresciuta a ... Leggi su curiosauro (Di martedì 27 settembre 2022) L’assenza dicomincia a preoccupare, ma le critiche non mancano. Ecco cosa le è successo. Nell’ultimo periodo la showgirl di origine sarda è tornata sotto i riflettori, con alcune critiche pesanti. La causa? Uno spot pubblicitario, ma non è tutto. Foto da @Infatti molte persone l’hanno criticata per il messaggio che viene evocato dalla stessa pubblicità dell’acqua. Ma scopriamo bene i dettagli. La critica rivolta adLa, che ha da poco compiuto 44 anni, è al centro della bufera a causa di una spot che la vede testimonial. Anche in passato è stata soggetta ad alcune critiche, soprattutto per la pubblicità La mia Liguria, visto che lei stessa non ha alcun legame con la regione, essendo nata e cresciuta a ...

