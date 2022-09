Che cosa sono i gasdotti Nord Stream 1 e 2, e quanto sono importanti per l'Italia e l'Ue? (Di martedì 27 settembre 2022) Il Nord Stream 1 è in grado di trasportare 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno, ma da agosto è fermo. Il Nord Stream 2 è stato terminato nel settembre 2021 ma la sua approvazione è rimasta in sospeso dopo la guerra russo-ucraina Leggi su corriere (Di martedì 27 settembre 2022) Il1 è in grado di trasportare 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno, ma da agosto è fermo. Il2 è stato terminato nel settembre 2021 ma la sua approvazione è rimasta in sospeso dopo la guerra russo-ucraina

