“Che canzoni di m**da”, arriva la querela? Tommaso Paradiso insultato al GF Vip – VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) Tommaso Paradiso pronto a querelare uno dei concorrenti del GF Vip? Volano parolacce senza peli sulla lingua in casa Orietta Berti ci ha pensato a fare da portatrice del popolo ed avvisare i concorrenti del GF Vip che dicono troppe parolacce, ma la questione non sembra essergli importata più di tanto. Adesso si parla di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 settembre 2022)pronto are uno dei concorrenti del GF Vip? Volano parolacce senza peli sulla lingua in casa Orietta Berti ci ha pensato a fare da portatrice del popolo ed avvisare i concorrenti del GF Vip che dicono troppe parolacce, ma la questione non sembra essergli importata più di tanto. Adesso si parla di L'articolo proviene da Inews24.it.

RudyZerbi : Ci sono canzoni che sanno quando è il momento giusto per arrivare. - iaiaxzayn : RT @parenellatasca: ci sono canzoni che quando le ascolti è come se si bloccasse il tempo e tutto sembra più leggero - gerri232 : RT @SalaLettura: Ho bisogno di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni Ho bisogno di poe… - bonfigliolimas2 : RT @SalaLettura: Ho bisogno di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni Ho bisogno di poe… - _777skz : RT @parenellatasca: ci sono canzoni che quando le ascolti è come se si bloccasse il tempo e tutto sembra più leggero -