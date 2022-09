Chanel | la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti | dedica le parole più belle a suo padre | Io e te

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 settembre 2022) Oggicompie 46 anni. Se l'exnon si è espressa con auguri - e ci mancherebbe! - differente è il caso di suasono l'argomento più chiacchierato delle ultime settimane. Il loro divorzio ha tenuto banco per tutta l'estate. Così si è scoperto che lei è stata la prima a tradire lui, che addirittura si è recata in banca con ilper sottrargli tutti i suoi gioielli e che non sarebbe così 'innocente' come sembra. Dall'altro latoha asserito che conosce informazioni in grado di sfasciare una cinquantina di famiglie. Contemporaneamente Alex Nuccetelli svela particolari in diretta tv prima e ai giornali poi privatissimi, e la ...