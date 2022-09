Cersaie 2022: consegnato al Centro Vendite Esagono il prestigioso Confindustria Ceramiche Distributor Award (Di martedì 27 settembre 2022) consegnato a Giovanni Bo, fondatore e Ceo del Centro Vendite Esagono, il prestigioso Confindustria Ceramica Distributor Award 2022: è la prima volta, nei 26 anni di storia del Premio, che un’azienda meridionale si aggiudica questo riconoscimento per i risultati ottenuti nel promuovere le piastrelle italiane. Risultato ancora più significativo alla luce dei Paesi che affiancano l’Italia per questa edizione: Germania, Francia e Belgio. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 26 settembre nell’ambito della Serata Cersaie a Bologna Fiere, in occasione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno. Sul palco, a consegnare il premio, Giovanni Savorani ed Emilio Mussini, rispettivamente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022)a Giovanni Bo, fondatore e Ceo del, ilCeramica: è la prima volta, nei 26 anni di storia del Premio, che un’azienda meridionale si aggiudica questo riconoscimento per i risultati ottenuti nel promuovere le piastrelle italiane. Risultato ancora più significativo alla luce dei Paesi che affiancano l’Italia per questa edizione: Germania, Francia e Belgio. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 26 settembre nell’ambito della Serataa Bologna Fiere, in occasione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno. Sul palco, a consegnare il premio, Giovanni Savorani ed Emilio Mussini, rispettivamente ...

