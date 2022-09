Cattedre vacanti, i sindacati denunciano la mancanza di migliaia di insegnanti e ATA: convocazioni da graduatorie e messa a disposizione. Voglioinsegnare.it (Di martedì 27 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio della scuola “sono 70mila i posti, tra docenti e Ata, non assegnati. Un disastro annunciato. Si è riusciti a fare peggio dello scorso anno. Restano vacanti circa 52.000 posti per il personale docente a cui si aggiungono almeno 200.000 supplenti”. A dirlo è Giuseppe D’Aprile, Segretario Generale Uil scuola commentando i dati resi noti dal L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio della scuola “sono 70mila i posti, tra docenti e Ata, non assegnati. Un disastro annunciato. Si è riusciti a fare peggio dello scorso anno. Restanocirca 52.000 posti per il personale docente a cui si aggiungono almeno 200.000 supplenti”. A dirlo è Giuseppe D’Aprile, Segretario Generale Uil scuola commentando i dati resi noti dal L'articolo .

