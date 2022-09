Cattaneo Forza Italia | «Il Terzo polo è diventato sesto Governo a guida Fdi? Saremo i custodi dell’europeismo» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 27 settembre 2022) La notte dello spoglio elettorale l’ha passata ad Arcore, insieme ai fedelissimi di Silvio Berlusconi. Alessandro, deputato uscente di, è stato rieletto nel collegio uninominale di Pavia. Già dai primi exit poll, nella residenza del Cavaliere, si è respirata aria di festa: era chiaro che il centrodestra aveva vinto le elezioni con un margine sufficiente per governare. Ma il responsabile nazionale dei dipartimenti del partito aveva un motivo in più per festeggiare:ha ricevuto 126.579 voti e, nel suo collegio,ha fatto il risultato migliore di tutta la Lombardia, ottenendo il 10,12% delle preferenze. Il già sindaco di Pavia e presidente dell’Anci si appresta a iniziare la sua seconda legislatura da deputato. Onorevole, il centrodestra ha ...