Castiello (M5S) rieletto in Senato: “Non deluderò questa nuova fiducia” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “È ufficiale: sono stato rieletto al Senato”. Così Francesco Castiello, Senatore uscente del Movimento 5 Stelle e riconfermato al Senato della Repubblica. “Voglio ringraziare tutti coloro con cui ho parlato in questa campagna elettorale, gli attivisti che mi hanno accompagnato in questo tortuoso percorso, i cittadini che ci hanno incoraggiato ad andare avanti e a tutti coloro che hanno riposto fiducia nel nuovo corso del M5S sotto la guida del Presidente Giuseppe Conte” prosegue Castiello. “Prima della campagna elettorale nessuno si aspettava questo risultato del Movimento. Invece, per merito anche del Presidente Conte che ha condotto una campagna elettorale perfetta, è emersa una grandissima fiducia nel progetto politico del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “È ufficiale: sono statoal”. Così Francescore uscente del Movimento 5 Stelle e riconfermato aldella Repubblica. “Voglio ringraziare tutti coloro con cui ho parlato incampagna elettorale, gli attivisti che mi hanno accompagnato in questo tortuoso percorso, i cittadini che ci hanno incoraggiato ad andare avanti e a tutti coloro che hanno riposto fiducia nel nuovo corso del M5S sotto la guida del Presidente Giuseppe Conte” prosegue. “Prima della campagna elettorale nessuno si aspettava questo risultato del Movimento. Invece, per merito anche del Presidente Conte che ha condotto una campagna elettorale perfetta, è emersa una grandissima fiducia nel progetto politico del ...

cilentonotizie : Castiello (M5S) rieletto in Senato: 'Non deluderò questa nuova fiducia' - mattinodinapoli : Elezioni 2022, uninominale di Torre al Senato: Mazzarella (M5s) batte la leghista Castiello - RosarioLavorgna : M5S, I candidati Castiello – Vassallo: “E’ il momento della rinascita e il momento della svolta” - UnoTvnews : Elezioni politiche, Castiello (M5S): “Superbonus importante misura per l’economia” -