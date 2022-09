Casini: «Non è vero che club e calciatori disprezzano la nazionale» (Di martedì 27 settembre 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A Casini: «Assurdo credere che qualcuno possa non essere felice di vestire la maglia azzurra» Lorenzo Casini, presidente della Serie A, ha parlato a margine del Social Football Summit. Di seguito le sue parole. nazionale – «Non è vero che calciatori e club disprezzano la nazionale. Le squadre hanno messo a diposizione tutti i giocatori per lo stage di Mancini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Il tema infortuni è sempre esistito, ma sarebbe assurdo credere che qualcuno possa non essere felice di vestire la maglia azzurra». PREMIER LEAGUE – «Il fatto di volerla inseguire a tutti i costi prevede anche degli aspetti negativi. Ad esempio, negli ultimi anni cosa ha vinto la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A: «Assurdo credere che qualcuno possa non essere felice di vestire la maglia azzurra» Lorenzo, presidente della Serie A, ha parlato a margine del Social Football Summit. Di seguito le sue parole.– «Non èchela. Le squadre hanno messo a diposizione tutti i giocatori per lo stage di Mancini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Il tema infortuni è sempre esistito, ma sarebbe assurdo credere che qualcuno possa non essere felice di vestire la maglia azzurra». PREMIER LEAGUE – «Il fatto di volerla inseguire a tutti i costi prevede anche degli aspetti negativi. Ad esempio, negli ultimi anni cosa ha vinto la ...

