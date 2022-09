Case discografiche, dispetti, sgambetti: Ciacci pensa di sapere perchè Elettra e Ginevra hanno litigato (Di martedì 27 settembre 2022) Pare che sulla rivista Chi in edicola mercoledì, scopriremo realmente i motivi per i quali Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non si parlano da anni. In realtà di questa lite, si era chiacchierato anche in passato, e in occasione del matrimonio di Elettra, erano venuti fuori alcuni scheletri nell’armadio, visto che la sorella Ginevra, non era stata invitata. Adesso che la trentenne è nella casa del Grande Fratello VIP 7, la questione torna a essere centrale ( e se arrivano dai social like, commenti e storie di Elettra, si fa ancora più misteriosa). Nella casa un po’ tutti stanno provando a capire che cosa è successo tra Ginevra ed Elettra e il motivo per il quale le due sorelle, da quasi 5 anni, non si parlano più. Ginevra ha detto di non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) Pare che sulla rivista Chi in edicola mercoledì, scopriremo realmente i motivi per i qualiLamborghini e sua sorellanon si parlano da anni. In realtà di questa lite, si era chiacchierato anche in passato, e in occasione del matrimonio di, erano venuti fuori alcuni scheletri nell’armadio, visto che la sorella, non era stata invitata. Adesso che la trentenne è nella casa del Grande Fratello VIP 7, la questione torna a essere centrale ( e se arrivano dai social like, commenti e storie di, si fa ancora più misteriosa). Nella casa un po’ tutti stanno provando a capire che cosa è successo traede il motivo per il quale le due sorelle, da quasi 5 anni, non si parlano più.ha detto di non ...

