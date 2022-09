Casa bianca: lavoreremo con nuovo governo Italia su sfide condivise (Di martedì 27 settembre 2022) caption id="attachment 228581" align="alignleft" width="150" Casa bianca/captionLa portavoce della Casa bianca Karine Jean-Pierre oggi, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, ha detto che gli Usa lavoreranno "con il nuovo governo Italiano su tutta la gamma delle sfide globali condivise", compreso il "sostegno all'Ucraina". "L'Italia è un alleato Nato, partner nel G7 e membro dell'Ue, lavoreremo con il governo Italiano su tutta la gamma delle sfide globali condivise, compreso il sostegno all'Ucraina nella difesa dall'aggressione russa", ha detto Jean-Pierre. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) caption id="attachment 228581" align="alignleft" width="150"/captionLa portavoce dellaKarine Jean-Pierre oggi, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, ha detto che gli Usa lavoreranno "con ilno su tutta la gamma delleglobali", compreso il "sostegno all'Ucraina". "L'è un alleato Nato, partner nel G7 e membro dell'Ue,con ilno su tutta la gamma delleglobali, compreso il sostegno all'Ucraina nella difesa dall'aggressione russa", ha detto Jean-Pierre.

