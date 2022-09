Casa Bianca, domani Kamala Harris in zona demilitarizzata Corea (Di martedì 27 settembre 2022) Kamala Harris intende visitare domani la zona demilitarizzata tra le due Coree. Lo ha confermato la Casa Bianca. La vicepresidente Usa incontrerà il personale di servizio e riceverà un briefing da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022)intende visitarelatra le due Coree. Lo ha confermato la. La vicepresidente Usa incontrerà il personale di servizio e riceverà un briefing da ...

Casa Bianca, domani Kamala Harris in zona demilitarizzata Corea Kamala Harris intende visitare domani la zona demilitarizzata tra le due Coree. Lo ha confermato la Casa Bianca. La vicepresidente Usa incontrerà il personale di servizio e riceverà un briefing da parte dei comandanti americani. Alla vigilia della sua partenza per Tokyo e Seul, Pyongyang aveva ...