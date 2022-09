Carta docente, niente bonus 500 euro per i docenti assunti da Gps sostegno e i vincitori del concorso straordinario bis (Di martedì 27 settembre 2022) Dalle ore 15 di oggi, 27 settembre, sarà riattivata la Carta docente, con il bonus 500 euro relativo all'anno scolastico 2022/2023. Attenzione però: i docenti assunti da Gps sostegno prima fascia e i vincitori del concorso straordinario bis non potranno accedere quest'anno al bonus 500 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) Dalle ore 15 di oggi, 27 settembre, sarà riattivata la, con il500relativo all'anno scolastico 2022/2023. Attenzione però: ida Gpsprima fascia e idelbis non potranno accedere quest'anno al500. L'articolo .

