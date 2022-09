(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “”, esordio al lungometraggio del giovane regista e sceneggiatore napoletano Marco Chiappetta, con protagonisti due grandi interpreti della scena teatrale e cinematografica italiana come Renatoe Andrea, sarà proiettato in anteprima almercoledì 28 settembre alle ore 20.30 e a grande richiesta in replica anche alle 22.30 all’Istituto Francese (via Crispi 86), alla presenza di tutto il cast. Al centro della storia c’è, che si presenta in una versione inedita e senza tempo, quasi onirica e crepuscolare, una città apparentemente deserta. Qui si sviluppa il racconto del ritorno di Roberto (Renato), scrittore ormai cieco ...

antonellaa262 : La 23esima edizione di Napoli Film Festival si terrà dal 26 settembre al 1° ottobre all’Istituto Francese. Tra gli… - CinemApp_Cinema : Santa Lucia, il trailer ufficiale del film. Un intenso viaggio nella memoria con Andrea Renzi e Renato Carpentieri,… - mymovies : Santa Lucia, il trailer ufficiale del film. Un intenso viaggio nella memoria con Andrea Renzi e Renato Carpentieri,… -

anteprima24.it

... anteprime e incontri col pubblico di grandi protagonisti del cinema come Renatoe Andrea(28 settembre), e Marco D'Amore (30 settembre). Per informazioni, prenotazioni biglietti e ...... anteprime e incontri col pubblico di grandi protagonisti del cinema come Renatoe Andrea(28 settembre), e Marco D'Amore (30 settembre). Carpentieri e Renzi ospiti al Napoli Film Festival per l'anteprima di "Santa Lucia" La vita e i successi delle leggende del canottaggio italiano Giuseppe e Carmine Abbagnale arrivano al Napoli Film Festival con l’anteprima del docufilm «Due con» scritto ...Ventotto le opere in concorso nella sezione SchermoNapoli Corti: Vesuvio Award alla regia, targhe per la migliore interpretazione maschile e femminile. Tra gli ospiti Ursula Meier, Marco D’Amore, Rena ...