Carolyn Smith e il percorso oncologico: "Ho finalmente tolto il port che mi ha accompagnato per 4 anni e mezzo" (Di martedì 27 settembre 2022) "Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo". Carolyn Smith annuncia con gioia, e come potrebbe essere diversamente, la fine di una lunga parte della suo percorso oncologico. Lo fa con un post su Instagram. Un post coraggioso che ha l'obiettivo di sensibilizzare e di dare speranza a chi si trova ad affrontare una realtà come questa. "Ultime due foto, se non volete guardare, è l'amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace che faccio questa separazione in comune. Già è tutta l'estate che sto facendo pulizia nella mia vita… Bruciando carte vecchie e eliminando le persone tossiche.

