Caro centrodestra, su Vittorio Sgarbi hai sbagliato (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria del centrodestra è ormai sotto gli occhi di tutti. Anche chi, in queste ore, sta cercando di delegittimare l’esito delle urne, non può esimersi dal fare i conti con la realtà. È la democrazia bellezza, ci devi stare. Ma questo umilissimo articolo non vuole essere né un’analisi del voto né un attacco ai tanti rosiconi che ancora fanno fatica ad accettare la scelta fatta dagli italiani nella cabina elettorale. Vuole essere, invece, una critica ai vincitori. A tutto il centrodestra che, a mio avviso, ha già commesso un errore prima ancora di cominciare. Sono sicuro che ai nostri attenti lettori non sia sfuggita la notizia che Vittorio Sgarbi non siederà più in Parlamento. E la colpa di questa mancata riconferma è solo dei partiti di centrodestra. Le quattro forze politiche (Fdi, Lega, Forza ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria delè ormai sotto gli occhi di tutti. Anche chi, in queste ore, sta cercando di delegittimare l’esito delle urne, non può esimersi dal fare i conti con la realtà. È la democrazia bellezza, ci devi stare. Ma questo umilissimo articolo non vuole essere né un’analisi del voto né un attacco ai tanti rosiconi che ancora fanno fatica ad accettare la scelta fatta dagli italiani nella cabina elettorale. Vuole essere, invece, una critica ai vincitori. A tutto ilche, a mio avviso, ha già commesso un errore prima ancora di cominciare. Sono sicuro che ai nostri attenti lettori non sia sfuggita la notizia chenon siederà più in Parlamento. E la colpa di questa mancata riconferma è solo dei partiti di. Le quattro forze politiche (Fdi, Lega, Forza ...

matteosalvinimi : Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti “Cog***ni e ignoranti” perché alle elez… - NicolaPorro : ??????? Il #centrodestra ha vinto ma ha già commesso il primo errore. Leggete un po’ cos’è successo con… - Giorgiolaporta : Un caro saluto a Ursula #VonDerLeyen. L'#Italia libera e sovrana non si è lasciata spaventare e minacciare. Questo… - SoniaLaVera : RT @matteosalvinimi: Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti “Cog***ni e ignoranti” perché alle elezion… - LPincia : RT @matteosalvinimi: Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti “Cog***ni e ignoranti” perché alle elezion… -