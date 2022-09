Caro bollette, spunta la soluzione per le famiglie italiane: decisione imminente (Di martedì 27 settembre 2022) . Il governo, vecchio e nuovo, deve dare risposte definitive Uno dei problemi più impellenti per l’economia delle famiglie italiane è legato al Caro bollette, che da pesanti come erano già stanno per diventare insostenibili. Vale per la vita privata ma anche per il lavoro, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 settembre 2022) . Il governo, vecchio e nuovo, deve dare risposte definitive Uno dei problemi più impellenti per l’economia delleè legato al, che da pesanti come erano già stanno per diventare insostenibili. Vale per la vita privata ma anche per il lavoro, L'articolo proviene da Inews24.it.

berlusconi : Avremo un governo di centrodestra molto presto. Il primo provvedimento servirà per tutelare famiglie e imprese dal… - ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - Mov5Stelle : ?? | LIVE #DallaParteGiusta L’intervento di @marioturco_m5s: 'Contro il caro-bollette servono subito ingenti invest… - pontellif : - paoloigna1 : Lo spread del 'caro bollette': in Italia inflazione di gas e luce al 76% contro il 52% dell'area euro… -