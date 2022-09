Cardinale Zuppi “I mafiosi più che uomini d’onore sono dei vigliacchi” (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Altro che uomini d’onore, come amano definirsi: i mafiosi sono dei mezzi uomini, i mafiosi sono dei vigliacchi!”. E’ decisa e senza mezzi termini la definizione dei mafiosi fatta dal Presidente della Cei, il Cardinale Matteo Maria Zuppi. Rispondendo alle domande del telegiornale SkyTg24 a margine della Messa celebrata nel Cortile d’onore della Corte suprema di Cassazione in occasione dei 32 anni dall’assassinio deciso dalla mafia del giudice Rosario Livatino, che papa Francesco ha proclamato Beato, il Cardinale di Bologna afferma che la Chiesa “deve e può fare molto per combattere la mafia”. “Dopo il famoso ‘Convertitevi, verrà per voi il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Altro che, come amano definirsi: idei mezzi, idei!”. E’ decisa e senza mezzi termini la definizione deifatta dal Presidente della Cei, ilMatteo Maria. Rispondendo alle domande del telegiornale SkyTg24 a margine della Messa celebrata nel Cortiledella Corte suprema di Cassazione in occasione dei 32 anni dall’assassinio deciso dalla mafia del giudice Rosario Livatino, che papa Francesco ha proclamato Beato, ildi Bologna afferma che la Chiesa “deve e può fare molto per combattere la mafia”. “Dopo il famoso ‘Convertitevi, verrà per voi il ...

AGisotti : Cardinale Matteo Zuppi sul voto: agli eletti chiediamo di svolgere il loro mandato come un’alta responsabilità, al… - oss_romano : #27settembre «Non evitava i problemi e non li lasciava agli altri. Per questo è stato ucciso»: così il cardinale Ma… - vaticannews_it : Il saluto e il grazie del cardinale #Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana a #PapaFrancesco @UCSCEI - RomanoAng : RT @vaticannews_it: Il cardinal Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a Roma, nella messa per i 32 anni dal martirio del… - LaNotifica : Cardinale Zuppi “I mafiosi più che uomini d’onore sono dei vigliacchi” -